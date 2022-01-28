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1 час назад

Бензема уплатил €230 тысяч компенсации по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выплатил компенсацию в размере €230 тыс. по делу о вымогательстве. Об этом сообщает Le Parisien.

Бензема уплатил €230 тысяч компенсации по делу о шантаже
Фото: ReutersReuters

Если бы Бензема не выплатил деньги, его счета могли быть заморожены французским судебным органом по запросу адвокатов Вальбуэна, отмечается в публикации.

В конце прошлого года уголовный суд Версаля вынес решение по делу о шантаже экс-полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема и еще четырех человек. Форвард был признан виновным в соучастии в попытке шантажа. По мнению суда, игрок не осознавал преступный характер своих действий. По версии следствия, Бензема вступил в сговор с шантажистами и посоветовал Вальбуэна заплатить те деньги, которые они требовали.

33-летнего форварда приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в размере €75 тыс.

После того, как история стала достоянием общественности, Бензема был исключен из национальной команды. Он не вызывался в сборную Франции до 2021 года. Спортсмен пропустил победный чемпионат мира — 2018.

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