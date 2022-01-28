Черчесов вернулся к работе с "Ференцварошем"

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пять дней находился на карантине в своем номере в одном из отелей Будапешта. Российский специалист сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на наличие трех прививок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

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После получения нескольких отрицательных результатов анализов и по окончании карантина Черчесов появился на игре своей команды против «Академии», который состоялся 27 января. В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» уступил «Пушкаш Академии» со счетом 0:1.

Команда Черчесова играла в меньшинстве с 24-й минуты, после того как Мухамед Бешич получил вторую желтую карточку в матче. Единственный мяч забил португалец Жоау Нунес. Это был первый официальный матч «Ференцвароша» под руководством Черчесова.

Следующую встречу в своей лиге «Ференцварош» проведет 30 января с «Уйпештом».

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.