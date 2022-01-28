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1 час назад

ЦСКА может вернуть Гайча обратно в аргентинский чемпионат

Европейская карьера нападающего Адольфа Гайча, мягко говоря, не задалась. Аргентинец вслед за ЦСКА и «Беневенто» не прижился уже в третьем клубе – испанская «Уэска» на днях сообщила о намерениях вернуть футболиста обратно в московскую команду, которой принадлежат права на игрока.

ЦСКА может вернуть Гайча в аргентинский чемпионат
Фото:  официальный сайт ПФК ЦСКА официальный сайт ПФК ЦСКА

На родине Гайча начали ходить слухи, что воспользоваться данной ситуацией намерен «Инденпендьенте». Согласно данным, предоставленным журналистом Гастоном Эдулом, речь идет о возможном арендном соглашении. При этом, аргентинский клуб не намерен платить форварду всю зарплату.

Уточним, что действующее соглашение Гайча с ЦСКА истекает аж в середине 2025 года. На данный момент его стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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