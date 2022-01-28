Чалов попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1

В скором времени нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перебраться во французский чемпионат. Интерес к российскому футболисту проявляет «Брест», расположившийся на данный момент на 13-й строчке в турнирной таблице Лиги 1.

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Такой информацией поделился местный журналист Игнацио Генуарди, подтвердив слухи, которые появлялись в последние несколько дней. Отмечается, что в Чалове заинтересован лично главный тренер команды Мишель Тер-Закарян, который видит в нем потенциал для дальнейшего роста.