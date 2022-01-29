«Мне скоро будет 37 лет»: Роналду раскрыл тайны своей долгой карьеры

«Мне скоро будет 37 лет, но я все еще играю. Все потому, что я хорошо обращаюсь со своим телом, берегу его. Дело не в возрасте, а в том, что ты даешь своему телу и своему разуму. Хочу сказать молодым: слушайте отцов, учитесь, ведь мы все равны. Мы все люди — и мы, наше поколение и все остальные поколения, должны подавать пример молодым», — сказал он.