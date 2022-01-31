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49 минут назад

Мората решил остаться в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у мадридского «Атлетико», останется в итальянской команде до конца сезона. Главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри хочет, чтобы испанец играл вместе с Душаном Влаховичем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Мората решил остаться в «Ювентусе»
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается выкупать 29-летнего футболиста за € 35 млн — именно эта сумма прописана в договоре между командами. Однако они не собираются отпускать Морату на полгода раньше, даже с учётом подписания Душана Влаховича из «Фиорентины».

Агент Мораты пытался договориться о переходе своего клиента в «Барселону» в январе, но «Атлетико» не собирается укреплять соперника по чемпионату Испании. В нынешнем сезоне Мората в 29 матчах забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

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