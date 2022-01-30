Аргентинский форвард Понсе покинет «Спартак»

Аргентинский форвард московского "Спартака" Эсекьель Понсе перейдет в клуб Ла Лиги "Эльче". Об этом сообщает Metaratings.ru. Действующее соглашение Понсе с московским клубом рассчитано до 2024 года.

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По данным источника 24-летний аргентинец может перейти в испанский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Если сделка состоится, "Эльче" будет полностью платить зарплату игроку. Кроме того, испанцы будут иметь право выкупа нападающего при соблюдении ряда условий.

"Эльче" занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В случае ухода аргентинца в составе "Спартака" освободится одна легионерская позиция. На данный момент, согласно регламенту, в заявке может быть не больше восьми иностранных футболистов: именно столько сейчас и есть у красно-белых.

Недавно пополнивший ряды команды ямаец Шамар Николсон стал девятым, но количество легионеров вскоре вновь стало соответствовать правилам: на правах аренды перешел в "Фейеноорд" полузащитник Йоррит Хендрикс.

Место, которое освободится, если уйдет Понсе, может пригодиться "Спартаку" для трансфера украинского защитника "Зенита" Анатолия Ракицкого, о вероятности которого сообщали СМИ, или для возвращения из "Вест Хэма" чеха Алекса Крала, посетившего накануне товарищеский матч "Спартака" со "Слованом" (2:2) на сборах в ОАЭ.

Ранее "Спартак" объявил о переходе французского защитника Жиго в "Марсель" после окончания сезона.