В «Лацио» подтвердили интерес к Миранчуку

В «Лацио» подтвердили информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» и сборной России по футболу Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на спортивный департамент римской команды.

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«Действительно, такой вариант обсуждается. Но то, что предложение о трансфере уже сделано, — неверно. Все еще в рамках обсуждения», — отреагировали в клубе.

Переходы в чемпионате Италии будут разрешены до 31 января включительно.

Об интересе «Лацио» к Миранчуку сообщалось ранее 27 января. Уточнялось, что россиянина рассматривают в качестве замены форварду Ведату Мурики, который собрался покинуть римский клуб.