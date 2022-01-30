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1 час назад

В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к Миранчуку

В «Лацио» подтвердили информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» и сборной России по футболу Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на спортивный департамент римской команды.

В «Лацио» подтвердили интерес к Миранчуку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, такой вариант обсуждается. Но то, что предложение о трансфере уже сделано, — неверно. Все еще в рамках обсуждения», — отреагировали в клубе.

Переходы в чемпионате Италии будут разрешены до 31 января включительно.

Об интересе «Лацио» к Миранчуку сообщалось ранее 27 января. Уточнялось, что россиянина рассматривают в качестве замены форварду Ведату Мурики, который собрался покинуть римский клуб.

Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 13,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился одним голом результативной передачей в 12 матчах за команду.

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