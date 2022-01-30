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32 минуты назад

Девушка игрока «Манчестер Юнайтед» обвинила его в изнасиловании

Девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила спортсмена в домашнем насилии. По словам Харриет Робсон, она стала жертвой со стороны англичанина, когда отказалась заниматься с ним сексом. Об этом информирует английская газета Mirror.

Девушка обвинила игрока «МЮ» в изнасиловании
Фото: ReutersReuters

Английское издание сумело сохранить публикации девушки в Instagram, которые она позже удалила. Робсон выложила в сеть фотографии с гематомами от побоев по всему телу, а также фотографию разбитой губы.

Эти публикации она сопроводила подписью: «Для любого, кто хочет знать, как Гринвуд на самом деле обращается со мной».

Позже Робсон опубликовала аудио, на котором записан её разговор с мужчиной. По словам мужчины, он хочет заняться с ней сексом, но девушка отвечает отказом. Завершается запись словами мужчины: «Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет».

По информации Mirror, полиция уже изучает обстоятельства произошедшего.

В клубе Мэйсона Гринвуда заявили, что «Манчестер Юнайтед» выступает против любого проявления насилия, но предпринимать другие шаги команда будет только после того, как будут установлены факты.

Пара встречалась со школы, но в 2020 году рассталась на два месяца после того Гринвуд и его партнер по сборной Англии Фил Фоден провели на сборы национальной команды двух моделей, несмотря на строгий карантин. Футболисты были отправлены домой из расположения сборной.

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