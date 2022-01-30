Девушка обвинила игрока «МЮ» в изнасиловании

Девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила спортсмена в домашнем насилии. По словам Харриет Робсон, она стала жертвой со стороны англичанина, когда отказалась заниматься с ним сексом. Об этом информирует английская газета Mirror.

Фото: Reuters Reuters

Английское издание сумело сохранить публикации девушки в Instagram, которые она позже удалила. Робсон выложила в сеть фотографии с гематомами от побоев по всему телу, а также фотографию разбитой губы.

Эти публикации она сопроводила подписью: «Для любого, кто хочет знать, как Гринвуд на самом деле обращается со мной».

Позже Робсон опубликовала аудио, на котором записан её разговор с мужчиной. По словам мужчины, он хочет заняться с ней сексом, но девушка отвечает отказом. Завершается запись словами мужчины: «Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет».

По информации Mirror, полиция уже изучает обстоятельства произошедшего.

В клубе Мэйсона Гринвуда заявили, что «Манчестер Юнайтед» выступает против любого проявления насилия, но предпринимать другие шаги команда будет только после того, как будут установлены факты.