Конкурент Кокорина, украинец и Эриксен: главные трансферы зимы-2022

Зима как всегда вышла в мировом футболе очень насыщенной с точки зрения трансферов. Отметку в 100 миллионов евро за одну покупку никто не пробил, но и без этого была куча любопытных и дорогостоящих переходов. Рассказываем подробнее о главных сделках зимнего трансферного окна в ведущих европейских лигах.

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Кристиан Эриксен

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Эпизод, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном стал одновременно и самым страшным, и самым счастливым событием в мировом футболе в 2021 году. Игрок в матче чемпионата Европы против Финляндии рухнул на поле без сознания и пережил остановку сердца. Медикам удалось спасти жизнь футболисту, позже он перенес операцию. Эриксену имплантировали кардиостимулятор, а миланский «Интер» расторг с ним контракт.

Казалось, что на этом карьера 29-летнего датчанина подошла к концу, однако он несмотря ни на что решил вернуться в футбол. Перезагрузку атакующий хавбек начнет в клубе АПЛ «Брентфорд», который, как и сам Эриксен несколько месяцев назад, борется за выживание. Возглавляет команду соотечественник полузащитника Томас Франк, с которым Эриксен пересекался в юношеской сборной Дании. Посмотреть за попыткой футболиста перезапустить карьеру в сильнейшей лиге мира будет очень интересно.

Душан Влахович

Сербский форвард Душан Влахович выдал сумасшедшую первую половину сезона в «Фиорентине». Он забил 17 мячей в 21 матче и вместе с Чиро Иммобиле возглавляет гонку бомбардиров в серии А. На талантливого серба обратил внимание «Ювентус», который зимой захотел переманить нападающего. «Фиалки», конечно, хотели сохранить лидера, но отказываться от 81,6 миллиона евро, которые в итоге выложили туринцы, было бы очень глупо. Огромное желание пойти на повышение было и у самого 22-летнего Влаховича.

В итоге все звёзды сошлись, а серб теперь будет доказывать состоятельность в суперклубе, который сейчас переживает не лучшие времена. Уход Влаховича мог бы воодушевить персональных поклонников Александра Кокорина, у которого стало на одного конкурента за место в составе меньше. Однако складывается ощущение, что россиянин не будет выходить на поле, даже если «Фиорентина» продаст всех остальных нападающих.

Ферран Торрес

Воспитанник «Валенсии» Ферран Торрес к 21 году уже имеет богатый послужной список. Летом 2020-го «летучие мыши» продали талантливого игрока в «Манчестер Сити» за 33,5 миллиона евро, но в Англии он не смог стать звездой. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола использовал его как игрока ротации, часто выпуская на замену, а Торрес не блистал результативностью. Окончательно крест на карьере игрока в «Сити» поставил перелом стопы, из-за которого Торрес выбыл до конца 2021 года. Новый 2022-й футболист начал в «Барселоне».

«Горожанам» удалось прилично «навариться» на футболисте, сине-гранатовым они продали его уже за 55 миллионов евро. С начала года Торрес во всю играет за «Барсу», в трёх матчах в футболке сине-гранатовых у него гол и один результативный пас. Потенциально испанец способен на долгие годы стать лидером каталонцев.

Луиш Диаш

Очередной шикарный трансфер на выход провернул «Порту». В июле 2019-го скауты португальского клубы откопали в чемпионате Колумбии 22-летнего Луиша Диаша, на которого не пожалели 7,2 миллиона евро, несмотря на трансферную стоимость игрока в два миллиона. Ставка боссов «Порту», сыграла даже не на сто, а почти на семьсот процентов: за три сезона колумбиец стал лидером команды, а в нынешнем чемпионате забил 14 мячей в 18 матчах.

Вингер стал объектом вожделения для кучи топ-клубов, а борьбу за него выиграл «Ливерпуль». Красные выложили за Диаша целых 45 миллионов евро, предоставив «Порту» кучу свободных средств для поиска и покупки новых нераскрученных талантов по всему миру.

Бруну Гимарайнш

«Ньюкасл», который несколько месяцев назад купили арабские шейхи, в отличие от «Порту», может себе позволить пойти по другому пути. Клуб АПЛ готов выкладывать десятки миллионов евро за уже раскрученных футболистов, в том числе, из Южной Америки. Так произошло с бразильцем Бруну Гимарайншем, который в 2019 году покинул родину, перешёл в «Лион» и за три сезона во Франции повысил свою трансферную стоимость с 20 до 30 миллионов евро.

«Ньюкасл» же с лёгкостью отстегнул за опорника, который успел поиграть за сборную Бразилии, 42 миллиона евро. Англичане явно надеются, что он станет системообразующей фигурой в составе «сорок».

Крис Вуд

Если большие траты на Гимарайнша ещё вполне можно объяснить, то покупка «Ньюкаслом» новозеландского форварда Криса Вуда за 30 миллионов евро выглядит очень странной. Стоимость огромного 30-летнего нападающего таранного типа оценивается в шесть миллионов евро, зачем за него нужно было переплачивать в пять раз, совершенно не ясно.

Последние четыре с половиной сезона Вуд играл за аутсайдера АПЛ «Бернли», в составе которого забивал минимум десять и максимум 14 голов за сезон. Результат очень приличный, но как-то не на 30 миллионов евро. Особенно, с учетом приличного возраста Вуда. В нынешнем сезоне новозеландец отличился лишь трижды в 17 матчах за «Бернли» и уже успел провести два матча по 90 минут за «Ньюкасл», в которых не отметился результативными действиями.

Виталий Миколенко

Главный трансфер зимы с участием футболиста с постсоветского пространства провернул «Эвертон». «Ириски» заплатили 23,5 миллиона евро киевскому «Динамо» за 23-летнего защитника Виталия Миколенко, который теперь связан контрактом с ливерпульцами до 2026 года. Защитник уже успел дебютировать в АПЛ, проведя 90 минут против «Норвича» (1:2) и даже пережить смену тренера. В команду он приходил при Рафаэле Бенитесе, а теперь постарается проявить себя под руководством Фрэнка Лэмпарда.