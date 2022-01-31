Перенесший сердечный приступ Эриксен подписал контракт с «Брентфордом»

— С нетерпением жду возможности снова поработать с Кристианом, — сказал главный тренер «Брентфорда» Томас Франк . — Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз тренировал его, и с тех пор многое произошло. Кристиану тогда было 16 лет, он стал одним из лучших полузащитников премьер-лиги и звездой сборной Дании.

— Естественно, процесс подписания Кристиана был более длительным, чем большинство трансферов, — отметил директор по футболу «Брентфорда» Фил Джайлс. — Понимаю, что у многих возникнут вопросы по поводу этого процесса. Чтобы соблюсти врачебную тайну, мы не будем вдаваться в подробности. Болельщики «Брентфорда» могут быть уверены, что мы предприняли все усилия, чтобы убедиться, что Кристиан находится в наилучшей форме для возвращения в футбол.Эриксен не выходил на поле с июньского матча Евро-2020 против финнов, по ходу которого перенес сердечный приступ. 29-летнему хавбеку пришлось покинуть «Интер», поскольку по регламенту в Италии запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.