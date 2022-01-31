Противника России возглавил выходец из СССР

Сборную Польши по футболу возглавил бывший главный тренер «Легии», уроженец Гродненской области СССР Чеслав Михневич. Об этом сообщил в твиттере президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

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Он рассказал, что контракт с Михневичем подписан до конца 2022 года с возможностью продления.

«Я считаю, что это лучший выбор перед лицом предстоящих вызовов. Думаем только о миссии в Москве!» - заявил Кулеша.

24 марта польская команда сыграет в Москве со сборной России в рамках стыковой игры ЧМ-2022.

Михневич покинул «Легию» в конце октября. СМИ писали, что среди кандидатов на пост главного тренера польской сборной также рассматривали украинца Андрея Шевченко.