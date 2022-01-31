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1 час назад

«Спартак» подписал полузащитника сборной Люксембурга

Полузащитник «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист перешёл в московский «Спартак», информирует пресс-служба красно-белых.

«Спартак» подписал полузащитника сборной Люксембурга
Фото: ТАССТАСС

Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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