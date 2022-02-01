Роналдо высказался о Месси и Неймаре

«Лионель — невероятный футболист, мощный и техничный. Он хочет забивать в каждом матчей. Неймар тоже очень хорош. Надеюсь, он выиграет что-то с Бразилией, хоть его и много критикуют за частную жизнь», — цитирует Роналду Football Italia.