Россию ждет нещадная битва с Украиной

Сейв российского вратаря на последних секундах позволил победить Грузию в основное время. Но матч получился очень нервным и тяжёлым.

Фото: GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Сенсация от Грузии

Видео дня

Чемпионат Европы по мини-футболу – 2022 славен своими сенсациями: сразу четыре дебютанта турнира смогли преодолеть групповой этап и добраться до стадии плей-офф. Одной из таких команд стала Грузия, прорвавшаяся в четвертьфинал досрочно. Именно эта дружина и досталась сборной России, блестяще прошедшей группу, в первом матче на вылет.

Грузины одержали победы над азербайджанцами и боснийцами с минимальной разницей в счёте. Шесть очков позволили им выдохнуть и матч с испанцами провести расслабленно. Вероятно, поэтому и результат получился разгромным – 0:8. Несмотря на это, к сборной Грузии надо было относиться очень серьёзно: команда показала очень цепкую игру в обороне.

Костяк команды Автандила Асатиани – это игроки бразильского происхождения. Но главная звезда – вратарь Звияд Купатадзе. Именно его искусство работы на последнем рубеже и помогло Грузии забраться так высоко. Но россияне, конечно, намеревались его пробить. Если для грузин выход в четвертьфинал – это уже успех, то подопечные Скоровича приехали в Нидерланды за золотом и не могли позволить себе вылет на такой ранней стадии.

Тяжёлые нули

Россия, разумеется, была фаворитом матча и играла с позиции силы. Но грузины совершенно не протестовали: они с готовностью отдали мяч России и отступили в глубокую оборону. И вскрыть её подопечные Скоровича никак не могли. Разумеется, наша команда значительно превосходила соперника по количеству ударов, но далеко не все из них были опасными. Ну а те мячи, которые всё-таки долетали до ворот, отражал блистательный Купатадзе.

Казалось, что сборной России не хватало какой-то выдумки, ну или скорости принятия решений. Наши футболисты старались обыграть грузинских один в один, но у соперника срабатывала подстраховка, и навал на чужие ворота приходилось начинать снова и снова.

Грузинская команда старалась огрызаться, но выходило не очень. Благо в зале «Зигго Доме» было тепло, иначе у Путилова были бы все шансы замёрзнуть. Пару раз вратарь в игру вступил, но в целом подопечные Асатиани его практически никак не беспокоили. А учитывая, что и россияне распечатать ворота Купатадзе не смогли, первый тайм закончился нулями.

Спаслись и победили

После перерыва дело пошло пободрее. Россия продолжила наращивать давление, и количество опасных моментов наконец-то переросло в качество. Антошкин то ли пробил, то ли прострелил к чужим воротам, и после рикошета мяч выскочил прямо на ногу Ниязову. Защитники держали тех, кто стоял на «пятаке», и Ниязов пробил без сопротивления – 1:0.

Сборная России тут же могла удваивать счёт. Шикарный момент был у Абрамова, но он, получив передачу на дальней штанге, не смог попасть в пустой угол. За такой промах Грузия тут же нас наказала: Бруно Бранко при попустительстве защитников поймал на ногу мяч после прострела Элисандро и легко переправил его в ворота. Ликованию грузин не было предела.

Но в этот раз при равном счёте России было проще. Игра чуть раскрылась, и наши игроки как более техничные чувствовали себя комфортнее. Явно нервничали и переживали из-за результата, но хотя бы были избавлены от необходимости взламывать глухую оборону. В итоге же россиянам помог стандарт: Робиньо с углового идеально послал мяч на Чишкалу, тот поймал круглого «щекой» и отправил в сетку. Россия вновь вышла вперёд – 2:1.

Грузия пыталась отыграться. И была близка к тому, чтобы сравнять счёт на последней минуте. Но за 22 секунды до сирены Путилов совершил роскошный двойной сейв, а ещё через 10 секунд счёт стал 3:1. Чишкала подловил потерю и забил в пустые ворота со своей половины. Россия по итогам тяжёлого матча прорвалась в полуфинал, где сыграет с командой Украины. Это будет классный футбольный матч, нещадная битва за путёвку в финал.