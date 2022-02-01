Гринвуд арестован до среды. Его допрашивают

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд остаётся под арестом после того, как в адрес 20-летнего игрока поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон.

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Как пишет в «Твиттере» журналист Роб Харрис со ссылкой на заявление полиции, футболист останется под арестом до среды, 2 февраля. В данный момент его допрашивают. Отмечается, что полиция в своих отчётах не называет имя футболиста.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил сотрудничество с Гринвудом.

Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.