Россия и Украина встретятся в полуфинале Евро

А для нас чемпионат Европы — заколдованный турнир.

Фото: ANP / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru ANP / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Россия снова в полуфинале Евро. Это заколдованный турнир для нас, хотя мы почти всегда доходим до решающих матчей

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В Нидерландах сейчас проходит Евро по мини-футболу. Россия уверенно идет по сетке. Ранее мы одержали три победы в группе: обыграли Словакию (7:1), Хорватию (4:0) и Польшу (5:1). В ¼ финале Россия с трудом прошла Грузию.

Грузия дебютировала в финальной стадии Евро и сразу вышла из группы. Одна из причин прогресса — натурализация. Показателен гол команды — его сделали Элисандро и Бруно Петри. Всего в составе Грузии пять натурализованных игроков.

У России — три бразильца, но ключевые роли исполняют наши:

Лучшие бомбардиры — Артем Антошкин из «Тюмени» и Иван Чишкала из «Бенфики» (по 5 голов)

Капитан и лидер — Сергей Абрамов из «Синары». У него пока не все получается: не может забить, хотя уже есть несколько ассистов

Вратарь — Дмитрий Путилов из «Синары»

С Грузией мы играли в отборе на Евро и дважды победили (4:0 и 3:0). Но четвертьфинал получился очень тяжелым (3:1). Здорово играл 42-летний вратарь соперника Звиад Купатадзе. Первый мяч организовали Антошкин и Ниязов: один прострелил, а другой добил.

Второй мяч и третий мяч забил Иван Чишкала.

Так поставил точку в матче.

Россия пятый раз подряд выходит в полуфинал Евро, а за 12 лет — это 10-й полуфинал. Но последняя победа была 23 года назад, а в остальном — пять серебряных медалей и четыре бронзовые. В Европе, кроме испанцев, ни у кого нет такого количества наград, но по победам те же испанцы (7 титулов) и итальянцы (2) впереди.

В полуфинале нас ждет Украина: У них лучшая команда за 17 лет, нет натурализованных, один игрок до сих пор выступает в России

Украина попала в сложную группа: с Португалией (действующие чемпионы мира и Европы), Сербией и хозяевами турнира Нидерландами. Набрав три очка, они по разнице мячей обошли Нидерланды в борьбе за второе место. С топовой Португалией играли максимально достойно — и проиграла только в концовке (0:1).

Важная особенность сборной Украины — отсутствие натурализованных игроков. Хотя соперник по ¼ финала и полуфиналист последних Евро и ЧМ — Казахстан — привез на Евро семь бразильцев, но в итоге проиграл 3:5. Украина не была в полуфинале Евро 17 лет.

У соперника есть один футболист, который выступает в России, — это Владимир Разуванов из «Динамо-Самара». До 2014-го он играл за донецкий «Шахтер» и луганскую ЛТК. Затем были московский «Спартак», «Дина» и КПРФ.

Тренер сборной Украины Александр Косенко вчера спокойно отреагировал на возможность встречи с Россией в полуфинале.

— Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает именно та команда, которую ты вроде бы хотел видеть в соперниках, потом возникает определенный недонастрой и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч всей командой», — приводит слова Александра Косенко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Косенко, будучи игроком, дважды выходил в финал Евро, но проигрывал. С 2014-го возглавил сборную как тренер.

Отметим, что УЕФА уже пыталась развести наши сборные — они попали в одну группу Евро на жеребьевке, но их все же отправили в разные квартеты. Игра ½ финала состоится 4 февраля, ее покажет «Матч ТВ».

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ). ¼ ФИНАЛА

Россия — Грузия — 3:1 (0:0)