Чалов объяснил переход в "Базель"

"Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более, что впереди у "Базеля" еще много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций", - сказал футболист.