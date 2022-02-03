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1 час назад

Российским футболистам выплатят премии за победу над Украиной

Игроки сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительные премиальные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

«Российский футбольный союз рассчитывает, что после принципиальной победы над Грузией в четверть финале наша команда обыграет на следующей стадии и куда более принципиального соперника — сборную Незалежной», — говорится в тексте.

Карпов уверен, что победа РФ над Украиной представляет особенную важность с учетом накалившейся обстановки вокруг концентрации вооруженных сил на границах Донбасса и на фоне сложных переговоров с НАТО о гарантиях безопасности.

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Отмечается, что традиционно премиальные за первое место составляют один миллион рублей, второе — 750 тысяч рублей, третье — 500 тысяч рублей. Однако в данном случае их планируют удвоить.

Полуфинальный матч Россия — Украина на чемпионате Европы по мини-футболу пройдет 4 февраля в Амстердаме. Начало встречи запланировано на 19:00.

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