Игрок ЦСКА Н'Диайе покинул «Текстильщик»

Малийский футболист стал частью команды из Иванова летом минувшего года. С момента перехода он отыграл за «Текстильщик» в 13 матчах, в которых забил 2 мяча, оба — на последних минутах матча с «Балтикой», в котором красно-чёрные одержали победу со счётом 3:2.

В сезоне-2020/2021 Н'Диайе играл в аренде за «Велес», в составе которого провел 12 матчей в Футбольной национальной лиге, отметившись 2 голами. Нападающий перешёл в ЦСКА в 2018 году. За это время выступал на правах аренды за шведский клуб «АФК Эскильстуна» и российский «Велес». Контракт с армейцами действует до лета 2023 года.