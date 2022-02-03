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Олимпиада-2022
1 час назад

"Зенит" победил "Мидтьюлланн" в товарищеском матче

Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 победил датский "Мидтьюлланн" в товарищеском матче. Встреча прошла в Португалии.

"Зенит" победил "Мидтьюлланн" в товарищеском матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей отличился Нурали Алип (40-я минута).

Бразильский нападающий Юри Алберто впервые вышел на поле в составе петербургской команды. Он заменил после перерыва Артема Дзюбу.

В составе датского клуба во втором тайме на замену вышел бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в составе армейцев бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России, а также стал победителем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы).

Следующий товарищеский матч "Зенит" проведет 10 февраля против датского "Копенгагена".

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