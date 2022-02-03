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Олимпиада-2022
52 минуты назад

Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет английский клуб летом в качестве свободного агента, сообщает ESPN.

Погба может перейти в «Реал»
Фото: TwitterTwitter

По информации источника, 28-летний француз хочет перейти в «Реал Мадрид». При этом полузащитником интересуются «ПСЖ» и «Ювентус».

Отмечается, что в «Юнайтед» уже смирились с тем, что Погба покинет клуб.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 13 матчах за «МЮ» и отдал семь результативных передач. Контракт полузащитника с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 55 миллионов евро.

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