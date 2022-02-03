Погба может перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет английский клуб летом в качестве свободного агента, сообщает ESPN.

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По информации источника, 28-летний француз хочет перейти в «Реал Мадрид». При этом полузащитником интересуются «ПСЖ» и «Ювентус».

Отмечается, что в «Юнайтед» уже смирились с тем, что Погба покинет клуб.