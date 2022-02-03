РПЛ внесет изменения в санитарный регламент РФС

Клубы РПЛ выступят с обсуждением изменений санитарного регламента РФС 10-11 февраля, сообщает «РБ Спорт».

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По информации издания, речь идет об изменении ковид-протокола и возможной отмене регулярных ПЦР-тестов. На рабочей встрече будет разработано несколько стратегий проведения оставшейся части российского чемпионата.

По нынешнему регламенту команды РПЛ проходят регулярное ПЦР-тестирование раз в несколько дней перед грядущим футбольным туром. Работа над корректировками в санитарном регламенте призвана сократить количество медицинских освидетельствований для вакцинированных игроков.

Сообщается, что в данный момент лига проводит тендер на поиск титульного букмекерского спонсора. Контракт с компанией будет заключен на 4 сезона до 2026 года включительно.