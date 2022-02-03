Пауло Дибалу предложили шести клубам АПЛ

Контракт нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы истекает в конце сезона, поэтому его услуги были предложены ряду клубов АПЛ. Об этом сообщает 90min. По сведениям источника, в этот список клубов входят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

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Ранее сообщалось, что итальянский клуб отозвал предложение по новому контракту для 28-летнего футболиста, посчитав его слишком большим в финансовом плане. Дибале это не понравилось, что может стать переломным событием в вопросе определения будущего аргентинца. Контракт Дибалы истекает в конце сезона.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне в 23 матчах аргентинский футболист забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.