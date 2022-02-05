«Бавария» на своем поле обыграла «Лейпциг»

«Бавария» переиграла «Лейпциг» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

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У победителей отличились Томас Мюллер и Роберт Левандовский. Йошко Гвардиол забил в свои ворота.

В составе гостей голы на счету Андре Силвы и Кристофера Нкунку.

После этой встречи мюнхенцы набрали 52 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско с 31 очком располагается на 7-й строчке.