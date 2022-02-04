Дзюба отказался покидать Россию

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не намерен покидать Россию. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, 33-летний форвард откажется от перехода в зарубежный клуб. Дзюба готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ). Нападающий может покинуть «Зенит» ради другого российского клуба летом, когда срок действия его контракта с сине-бело-голубыми истечет.

Ранее сообщалось о переговорах «Зенита» с турецким «Фенербахче». Издание Takvim утверждает, что турецкий клуб заинтересован в услугах Дзюбы, на счету которого десять голов в нынешнем сезоне РПЛ. «Матч ТВ» данную информацию опроверг.