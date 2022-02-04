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Олимпиада-2022
52 минуты назад

Украинские болельщики оскорбляли россиян во время матча в полуфинале Евро

Украинские болельщики скандировали националистические лозунги на матче с Россией по мини-футболу в Амстердаме. Несмотря на жесткий прессинг, Россия в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу выиграла со счётом 3:2, пишет Телеграм-канал RT.

На видео, которое опубликовал канал, группа болельщиков сборной Украины выкрикивает оскорбления и угрозы в адрес россиян.

Как отмечает издание, кричалки и лозунги, которые произносят фанаты, являются оскорбительными для России и ее граждан.

Сборная России обыграла Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Как пишет Телеграм-канал "Украина сейчас", украинские болельщики в перерыве матча также скандировали «Кто не скачет, то москаль».

Эта речевка использовалась в 2013-2014 годах в период Евромайдана.

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