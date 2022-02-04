Украинские болельщики скандировали националистические лозунги на матче с Россией по мини-футболу в Амстердаме. Несмотря на жесткий прессинг, Россия в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу выиграла со счётом 3:2, пишет Телеграм-канал RT.

На видео, которое опубликовал канал, группа болельщиков сборной Украины выкрикивает оскорбления и угрозы в адрес россиян.

Как отмечает издание, кричалки и лозунги, которые произносят фанаты, являются оскорбительными для России и ее граждан.

Как пишет Телеграм-канал "Украина сейчас", украинские болельщики в перерыве матча также скандировали «Кто не скачет, то москаль».