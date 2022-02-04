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33 минуты назад

"Зенит" понизит зарплату украинскому футболисту

Петербургский «Зенит» предложил украинскому защитнику команды Ярославу Ракицкому новый двухлетний контракт с понижением зарплаты, пишет «Чемпионат».

"Зенит" понизит зарплату украинскому футболисту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», - рассказал источник издания.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2022 года.

32-летний футболист выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он принял участие в 107 матчах петербургского клуба. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Ракицкий сыграл в 15 матчах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, защитник шесть раз выходил на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя голевыми пасами.

Зеленский обратился к украинской сборной после поражения от россиян

Ранее журналист Константин Генич сообщил, что Ярослав Ракицкий может перейти в ФК «Байер» (Леверкузен). Кроме того, СМИ сообщали, что украинцем «серьезно интересуется» московский «Спартак».
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