Поведение украинских болельщиков на матче с Россией затмило игру

«К сожалению, ожидания многих оправдались: провокации состоялись. Хотя я надеялся, что всё пройдёт без этой грязи. Провокаторы всё же примчались… Надеюсь, международная федерация отреагирует. Иностранные коллеги должны отреагировать и наказать хулиганов. Приехали поглумиться — в итоге наказали своих. Какой смысл было это делать?» Зато сами украинские футболисты точно остались довольны своими болельщиками. Автор одного из голов Евгений Серый горячо поблагодарил соотечественников: «Сумасшедшая поддержка. Я не знаю – наверное, даже в большом футболе такой поддержки не существует. Что сегодня творилось на арене – я не представляю, если бы не ковид и была возможность заполнить всю арену, что бы тут творилось. Это было бы что-то невероятное», — цитирует Серого Tribuna.ua.