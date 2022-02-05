Интрига обострилась до предела

Хави и Диего Симеоне будут разбираться, кому сложнее, а у «ПСЖ» очередной неудобный соперник.

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Европейский футбол возвращается после небольшой паузы, и сразу же куча классных матчей. В Серии А дерби «Интер» - «Милан». В Испании «Барселона» сыграет с «Атлетико», а в Германии сойдутся «Бавария» и «РБ Лейпциг». Наконец, во Франции «ПСЖ» гостит у «Лилля», традиционно неудобного для себя соперника. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Барселона» — «Атлетико»: кому сейчас хуже?

«Барселона» очень плодотворно провела последние дни трансферного окна. Вернулся в команду Адама Траоре, а на флажке удалось договориться с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Да, габонский форвард в последнее время больше ругался с «Арсеналом», чем играл, но атакующая мощь каталонцев на бумаге стала очень даже мощной.

Правда, мечты о трофеях придется оставить на следующий сезон. «Барселона» за последний месяц не смогла завоевать Суперкубок и вылетела из Кубка Испании. Правда, в чемпионате команда уже в первой пятерке, но в 15 очках от «Реала», на чемпионство рассчитывать не стоит.

Реальная цель - борьба за место в Лиге чемпионов. И здесь один из конкурентов - «Атлетико». У Диего Симеоне в этом сезоне тоже все валится из рук. Возможно, поможет классный камбэк в последнем матче чемпионата против «Валенсии»? Команда выиграла, уступая по ходу матча 0:2, да еще и забила два мяча в добавленное арбитром время. Этот матч вполне может стать переломным событием.

Мы привыкли, что «Атлетико» в первую очередь ассоциируется с надежной обороной. Однако в этом сезоне Диего Симеоне никак не наладит защитные порядку. Возможно, поможет новое приобретение - бразилец Рейнилду. Но пока лучше всего поставить на то, что обе команды забьют. И те, и другие куда лучше смотрятся в атаке в этом сезоне, а вот оборона команд - далеко не эталон. Букмекер Winline предлагает коэффициент 1.69 на данный исход.

«Интер» — «Милан»: как остановить команду Индзаги?

«Интер» сполна воспользовался декабрьской пробуксовкой конкурентов. 9 побед в 10 матчах и отрыв «нерадзурри» от ближайших конкурентов уже 4 очка, а еще есть матч в запасе. Кстати, один из этих конкурентов как раз «Милан». И дерби в этой ситуации имеет огромное значение. Если «Интер» победит, он практически отцепит земляков от чемпионской гонки. Если же «Милан» сумеет выиграть, интрига в чемпионской гонке обострится до предела.

Вот только «Интер» не проигрывает 3.5 месяца, а у «Милана» беда в центре обороны. Да и спад у команды Стефано Пиоли наметился. Поражение от «Специи», унылая нулевая ничья с «Ювентусом». К тому же не сыграет Златан Ибрагимович. Швед, может быть, не забивает сейчас столько, сколько в лучшие годы, но для красно-черных он - очень важная фигура в линии атаки. Так что все предматчевые расклады в пользу «Интера». Букмекер Winline предлагает поставить на очередную победу команды Симоне Индзаги за 1.84.

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: у Тедеско нет шансов против мюнхенцев

Доменико Тедеско получил свой шанс в топ-клубе, экс-тренера «Спартака» позвали спасать сезон для «РБ Лейпцига». Пока получается неплохо: команда уже идет седьмой и всего 3 очка осталось до зоны Лиги чемпионов. Вот только по-настоящему серьезных испытаний до сих пор у Доменико не было. И вот на пути «Бавария» Юлиана Нагельсманна - еще одного представителя поколения лаптоп-тренеров.

В Мюнхене у Нагельсманна дела идут неплохо. Уверенное первое место, вспышку коронавируса команда тоже пережила. Конечно, была оплеуха от Менхенгладбаха в Кубке Германии (0:5), но это выглядит, скорее, случайностью.

От этой игры однозначно стоит ждать голов. И те, и другие хороши в атаке, «Бавария» так и вовсе забивает по 3-4 мяча практически в каждой игре. С такой атакой не грех и пропустить один гол. Поставить на то, что обе команды забьют и в матче будет инимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.72.

«Лилль» — «ПСЖ»: когда парижане победят неудобного соперника?

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, но совершенно не убеждает игрой. Все громче слухи о том, что летом команду примет Зинедин Зидан. Если уж и он не сможет создать из звездного ансамбля настоящую машину для побед, то вряд ли с этим справится кто-то еще.

Пока же у парижан большие проблемы с составом. Неймар и Серхио Рамос больше проводят в лазарете, чем играют. Южноамериканцы только-только вернулись после отборочных матчей. То же самое можно сказать и об африканских футболистах. А Лионель Месси все никак не обретет себя. Во многом поэтому «ПСЖ» пока что очень слабо выглядит в матчах с сильными соперниками. Россыпь ничьих с совершенно неубедительной игрой. Вот и из Кубка Франции парижане бесславно вылетели: не смогли забить «Ницце», а в серии пенальти больше повезло «орлам».

Что до «Лилля», то после чемпионства команду постепенно разбирают по кирпичикам. Всего 11-е место в чемпионате, правда, до 4-й строки всего 3 очка, одна победа. Но «Лилль» - один из самых неудобных противников для «ПСЖ». И «догам» вполне по силам не уступить, тем более на своем поле. Сделать ставку на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 1.91.