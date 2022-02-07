Мбаппе высказался об игре вместе с Месси

"Когда Лео играет в центре, становится лучше. Ему нужно быть на мяче, чувствовать игру, быть вовлечённым. Думаю, для него это хорошая позиция, он свободен, может перемещаться и делать рывки.

Я, в свою очередь, могу играть где угодно. Я начинал в центре атаки, затем перемещался направо, потом налево. У меня всё ещё есть определённая свобода в движении. Сейчас у нас всё хорошо, но необходимо освободить место для Неймара, потому что он важный игрок, который меняет нашу команду. Посмотрим, что будет, когда он вернётся", - приводит слова Мбаппе GFFN.