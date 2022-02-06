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11 минут назад

СМИ: «Фиорентина» решила избавиться от Кокорина

Руководство «Фиорентины» намерено избавиться от российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает La Nazione.

СМИ: «Фиорентина» решила избавиться от Кокорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, игроком интересуются российские и турецкие клубы.

Если команде не удастся продать его до конца трансферного окна в России и Турции, с ним расторгнут контракт. В этом случае Кокорин получит хорошую компенсацию.

Тридцатилетний россиянин прибыл во Флоренцию в январе 2021 года из московского «Спартака». Флорентийцы заплатили за него 4,5 млн евро, подписав контракт, который связывает его с «Фиорентиной» до 2024 года.

В 2021 году Кокорин сыграл только 10 матчей за клуб и не забил ни одного мяча. После этого его назвали в итальянских СМИ «самым загадочным персонажем фиолетовых 2021 года» ( фиолетовый - цвет «Фиорентины – «Рамблер»).

Накануне «Фиорентина» уступила «Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Римский клуб разгромил соперника со счетом 3:0. Кокорин попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

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