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Олимпиада-2022
1 час назад

Фанаты 15 из 16 команд РПЛ объявили бойкот Fan ID

Фанатские движения 15 из 16 клубов Российской премьер-лиги объявили бойкот системе Fan ID и отказались посещать матчи вплоть до отмены закона. Об этом сообщает Sports.ru.

Фанаты 15 из 16 команд РПЛ объявили бойкот Fan ID
Фото: ТАССТАСС

О своем решении фанаты заявили в соцсетях и на официальных страницах своих организаций. К флешмобу не присоединились только болельщики «Ахмата» из Грозного.

«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления «fan id». Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», - заявили фанаты питерского клуба.

Фанаты ЦСКА оказались еще более категоричными. Они по пунктам расписали свои претензии.

«1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять FAN ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система FAN ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок – это вопрос принципа», - заявили они.

В таком же духе отписались, отмечает издание, и активные болельщики других команд.

Напомним, что закон о введении паспорта болельщика должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Ранее его использовали на таком крупном спортивном мероприятии, как Кубок конфедераций 2017 года.

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