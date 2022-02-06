«Бетис» уступил «Вильярреалу»

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде обыграл "Бетис" со счетом 2:0.

"Вильярреал", набрав 35 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 40 очками остался на третьей позиции.