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7 февраля

Нойер пропустит несколько недель из-за операции

Sports.tjиещё 5

Стало известно, сколько недель пропустить вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после операции.

ДУШАНБЕ, февраль – SPORTS.tj. Как сообщает журналист Флориана Плеттенберга, немец выбыл на 3-4 недели в лучшем случае и на шесть недель в худшем. Его место в составе команды пока займет запасной вратарь Свен Ульрайх.

По информации источника, переговоры о продлении контракта 35-летнего вратаря продолжатся. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Нойер перенес операцию на правом колене 6 февраля. В нынешнем сезоне голкипер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей.

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