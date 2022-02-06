Гус Тиль высказался о возможном возвращении в "Спартак"

"Я решил не делать никаких заявлений о своей будущем. У меня есть работодатель в Москве, поэтому я не хочу говорить то, о чем он еще не знает. Не хочу никого радовать или расстраивать. Но могу сказать, что у меня хорошее сотрудничество с "Фейеноордом", – приводит слова Тиля RTV Rijnmond.