Филиппо Индзаги уволен из «Брешии»

Если у Симоне Индзаги тренерские дела идут прекрасно, то у его старшего брата карьера наставника не складывается. Филиппо Индзаги в последнее время тренировал скромную «Брешию», но даже из этого клуба Серии Б его «попросили» - как сообщает La Gazzetta Dello Sport, расставание произошло в воскресенье вечером.

Индзаги не простили ничьей со слабенькой «Козенцой», и, даже несмотря на то, что «Брешия» идет третьей и ведет борьбу за прямую путевку в Серию А, уступая лишь одно очко второй позиции, ему указали на дверь. В итоге в «Брешии» ему удалось проработать лишь восемь месяцев.