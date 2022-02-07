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1 час назад

Джовинко возвращается в Серию А

Экс-нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко близок к возвращению в Серию А.

Джовинко возвращается в Серию А
Фото: ReutersReuters

Как сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо, новым местом работы 35-летнего игрока станет генуэзская «Сампдория». Стороны уже провели переговоры и договорились о сотрудничестве. Ожидается, что трудовой договор будет подписан до конца сегодняшнего дня.

Последним местом работы Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль».

За «Ювентус» нападающий выступал с 2006 по 2010 и с 2012 по 2015 год. В составе сборной Италии Себастьян провел 23 матча и забил один гол.

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