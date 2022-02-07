Джовинко возвращается в Серию А

Экс-нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко близок к возвращению в Серию А.

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Как сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо, новым местом работы 35-летнего игрока станет генуэзская «Сампдория». Стороны уже провели переговоры и договорились о сотрудничестве. Ожидается, что трудовой договор будет подписан до конца сегодняшнего дня.

Последним местом работы Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль».