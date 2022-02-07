Черчесов оценил состояние футболистов "Ференцвароша"

"Слукавлю, если скажу, что все нормально. Уже упоминал, что трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Было видно, что в игре появился дисбаланс", - сказал Черчесов.

"Сейчас все на месте, главное, чтобы никто не болел. Пока ни разу не случалось, чтобы весь коллектив оказался в сборе. Из 23 дней, которые тренирую "Ференцварош", где-то 17-18 дней не видел восемь-девять футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определенные сочетания и стать боеспособной командой", - добавил специалист.

С 2016 по 2021 год 58-летний Черчесов тренировал сборную России, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы. Также он был главным тренером варшавской "Легии", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16, тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015).