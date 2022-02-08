Болельщики в Италии ждут сатисфакции

8-10 февраля сердца футбольных болельщиков будут учащенно биться. В чемпионате Англии «Ливерпуль» примет «Лестер», а «Вулверхэмптон» встретится с «Арсеналом». Ну а в Италии кубковые разборки на стадии 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Лацио», а «Интер» - с «Ромой». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Клопп возьмет реванш у Роджерса

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Юрген Клопп вместе с «Ливерпулем» продолжает погоню за «Манчестер Сити». Мерсисайдцы отстают на 9 очков, но имеют игру в запасе. Приличное отставание, но не критичное. Тем более, что завершился Кубок Африки, а значит, вернутся в состав Садио Мане и Мохамед Салах!

Играть команде Клоппа против «Лестера», который в 2022 году еще не выигрывал. Последняя победа подопечных Брендана Роджерса датирована 28 декабря. И тогда «лисы» обыграли…«Ливерпуль»! Победа 1:0 серьезно ударила по амбициям мерсисайдцев.

Но прямо сейчас силы команд несравнимы. «Ливерпуль» на ходу, а «Лестер» на днях с треском проиграл «Ноттингем Форест» в Кубке Англии (1:4). Так что вряд ли им удастся оказать сопротивление Клоппу и компании. При этом стоит ждать голов: мерсисайдцы раззабивались в последних турах, а если еще и кто-то из африканцев выйдет на поле…Букмекер Winline предлагает поставить на победу «Ливерпуля» при том, что в матче будет минимум 3 мяча, за 1.55.

«Волки» покусают «Арсенал»

«Арсенал» в конце 2021 года влюбил в себя всех, выдав серию впечатляющих матчей. Но новый год - это новая история, а тут а команды Микеля Артеты пока не складывается. Впрочем, все еще можно исправить: борьба за место в Лиге чемпионов в самом разгаре и позиции у «Арсенала» неплохие.

У «Вулверхэмптона», напротив, дела идут в последнее время замечательно. В 5 последних матчах «волки» не смогли обыграть только «Челси», но и не проиграли гранду - ничья - 0:0. И уже можно начинать мечтать не просто о еврокубках, но о Лиге чемпионов!

И все-таки «Арсенал» - серьезный соперник. Поэтому на победу гости могут и не наиграть. Самым вероятным результатом матча здесь видится ничья. Букмекер Winline предлагает поставить такой исход с коэффициентом 3.25.

«Милан» распечатает Сарри

Наконец-то Маурицио Сарри удалось показать всем болельщикам «Лацио» команду, которую он хочет видеть. Строгая оборона и агрессивная атака. Четыре матча без пропущенных голов и до зоны Лиги чемпионов всего 6 очков, не так и много.

Но чемпионат чемпионатом, а на носу кубковый матч. Это уже четвертьфинал, то есть до заветного трофея нужно одержать всего 3 победы. Вот только в соперниках «Милан», который тоже на подъеме.

У «россонери» все было не очень здорово, но случилась победа в дерби над «Интером». Да еще и волевая, во втором тайме удалось переломить ход игры! С одной стороны, команда Пиоли потратила много сил, с другой - нет психологического допинга лучше, чем победа над главным, принципиальным соперником. Так что летать «россонери» будут как на крыльях.

Предсказать, чем завершится этот матч, очень сложно, но есть ощущение, что обе команды смогут забить. Серия команды Сарри без пропущенных мячей итак затянулась, а нападение «Милана» в хорошей форме. При этом у хозяев поля есть проблемы в центре обороны. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно у букмекера Winline за 1.79.

Моуринью - овации, «Интеру» - полуфинал

Жозе Моуринью в «Интере» очень хорошо помнят и любят. Все-таки в Милане он добился многого. Вот только дружба - дружбой, а табачок врозь. «Интер» проиграл дерби «Милану» и жаждет реванша. Победа в Кубке Италии станет сатисфакцией перед болельщиками.

Сможет ли что-то противопоставить «Рома»? В этом есть сомнения. Римляне нестабильны и идут лишь седьмыми в турнирной таблице. Вот и в минувшем туре команда Моуринью не смогла обыграть тонущий «Дженоа» (0:0). Конечно, собраться на один матч можно, но у «Интера» и состав поглубже, и игра получше. Поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.62.