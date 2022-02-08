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Олимпиада-2022
25 минут назад

УЕФА расследует скандальное поведение украинских фанатов в матче ЧЕ с Россией

Елена Прошина

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине после инцидента на матче по мини-футболу между командами России и Украины в полуфинале чемпионата Европы, где болельщики украинской сборной выкрикивали оскорбительные для россиян лозунги. Об этом сообщается на сайте футбольного союза.

УЕФА расследует скандальное поведение украинских фанатов
Фото: Ассоциация мини-футбола РоссииАссоциация мини-футбола России

"Инспектор УЕФА по этике и дисциплине был назначен для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке.

Как сообщалось ранее, болельщики сборной Украины скандировали политические лозунги и угрозы в адрес россиян на матче с Россией по мини-футболу в Амстердаме.

Несмотря на жесткий прессинг со стороны украинских болельщиков, Россия в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу выиграла со счетом 3:2.

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