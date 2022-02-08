ПСЖ хочет купить форварда "Ювентуса"

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Кин выступает за "Ювентус" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Эвертону". В прошлом сезоне он играл за ПСЖ также на правах аренды.