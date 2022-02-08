Алана Мамаева потребовала от бывшего мужа ₽269 млн

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана подала иск в суд, в котором просит разделить имущество, которое ее экс-супруг в период брака покупал на имя родителей, пишет «Комсомольская правда».

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По словам адвоката Мамаевой, Вадима Лялина, Алана узнала о тайно приобретенном имуществе уже после развода. В списке дорогостоящее имущество и элитные автомобили. Свою долю Алана оценивает в 269 млн рублей.

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«Мы узнали обо всех этих объектах уже на стадии подачи исков и запросов. Никакого согласия на приобретение данного имущества Алана никому не давала. Но дело в том, что часть имущества приобреталась, когда сам Мамаев сидел в СИЗО и колонии (в 2018-2019 годах)», - сказал адвокат.

По его словам, доступ к банковским счетам Павла Мамаева имел его отец Константин Мамаев, который был распорядителем по счету и который умер в июне 2021 года.

«Он распоряжался всеми деньгами Мамаева, которые на тот момент являлись супружескими, совместными деньгами Павла и Аланы. Поэтому сейчас много вопросов. Поэтому иск и приняли», - пояснил Лялин.

Он уточнил, что сумма в 269 млн рублей не окончательная. В настоящее время они с Аланой ждут информации от нотариуса из наследственного дела Константина Мамаева. Возможно, сумма будет увеличена.

Иск Аланы Мамаевой является встречным на иск экс-супруга, где он просит разделить совместно нажитое имущество. В списке футболиста две машины, квартира в Москве и одно машиноместо. Приобретенного на родителей имущества в нем нет.

Как пишет «Комсомольская правда», в иске Алана перечисляет имущество, приобретенное супругами в период официального брака. Так, в нем есть элитный мини-гараж - Bentley за 16 млн рублей, Land Rover за 6 млн и Mercedes Benz за 14 млн.

Кроме того, как следует из документа, в браке Павел многое оформлял на своих родителей. Например, квартиру на Цветном бульваре (площадью 117 кв. м) стоимостью 1,5 млн долларов (111,4 млн рублей по курсу на тот момент), два машиноместа в том же доме - по 14 млн рублей, нежилое помещение на Никольской улице (185 кв. м), стоимостью в 185 млн рублей, квартира в Хамовниках - 91 млн рублей, два дома на Киевском шоссе - 18 млн каждый, автомобиль Lexus - 7 млн рублей.