Защитник сборной России Кудряшов сообщил о расставании с женой

Футболист сборной России Федор Кудряшов рассказал, что больше не живет с супругой Анастасией.
«Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки! Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности.
Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!» — написал Кудряшов в своём «инстаграме».