Защитник сборной России Кудряшов сообщил о расставании с женой

Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!» — написал Кудряшов в своём «инстаграме».