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Олимпиада-2022
46 минут назад

"Крылья Советов" обыграли "Астану" на сборе в Турции

Rusfootballиещё 1

"Крылья Советов" победили "Астану" в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. Матч завершился со счетом 2:1. В составе "Крыльев" отличились Даниил Липовой и Юрий Горшков. У "Астаны" гол забил Абат Аймбетов.

"Крылья Советов" обыграли "Астану" на сборе в Турции
Фото: ФК "Крылья Советов"ФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" в таблице РПЛ занимают 8-е место, набрав в 18 матчах 27 очков. В первом официальном матче 2022 года самарцы в гостях сыграют против "Ростова" (27 февраля, 14:00 мск).

На втором сборе самарцы провели 3 товарищеских матча. Вничью завершилась игра с клубом "Академией Пандев" (0:0), "Нижний Новгород" был обыгран со счетом 2:0.

Товарищеский матч"Крылья Советов" 2:1 "Астана"Голы: Липовой, 43, Горшков, 64 - Аймбетов, 46

"Крылья Советов": Ломаев (Фролов, 46), Божин (Солдатенков, 46), Чернов (Витюгов, 46) (Салтыков, 69), Фернандо (Бейл, 46) (Герчиков, 69), Бейл (Горшков, 25) (Гудков, 69), Витюгов (Якуба, 25) (Иванисеня, 61), Иванисеня (Коваленко, 25) (Великородный, 69), Зиньковский (Пиняев, 46), Липовой (Ежов, 46), Цыпченко (Сарвели, 35), Игнатьев (Глушенков, 46).

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