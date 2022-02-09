"Крылья Советов" обыграли "Астану" на сборе в Турции

"Крылья Советов" победили "Астану" в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. Матч завершился со счетом 2:1. В составе "Крыльев" отличились Даниил Липовой и Юрий Горшков. У "Астаны" гол забил Абат Аймбетов.

Фото: ФК "Крылья Советов" ФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" в таблице РПЛ занимают 8-е место, набрав в 18 матчах 27 очков. В первом официальном матче 2022 года самарцы в гостях сыграют против "Ростова" (27 февраля, 14:00 мск).

На втором сборе самарцы провели 3 товарищеских матча. Вничью завершилась игра с клубом "Академией Пандев" (0:0), "Нижний Новгород" был обыгран со счетом 2:0.

Товарищеский матч"Крылья Советов" 2:1 "Астана"Голы: Липовой, 43, Горшков, 64 - Аймбетов, 46