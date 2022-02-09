Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
40 минут назад

ЦСКА заплатит за аренду Карраскаля € 300 тыс., опция выкупа — € 6 млн

Чемпионат.comиещё 3

Стали известны подробности перехода полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля в ЦСКА. О трансфере ранее сообщал «Чемпионат».

ЦСКА заплатит за аренду Карраскаля € 300 тысяч
Фото: TwitterTwitter

По информации журналистов TyC Sports Германа Гарсии Гровы и Хуана Кортезе, аренда колумбийского игрока до июля 2022 года обойдётся ЦСКА в € 300 тыс. В контракте прописана опция выкупа 80% прав на Карраскаля за € 6 млн (€ 3 млн за 50% и ещё € 3 млн за другие 30%). Оставшиеся 20% прав на Карраскаля останутся у «Ривер Плейт».

Опция выкупа 23-летнего футболиста станет обязательной, если он проведёт 50 или более процентов матчей за ЦСКА во второй половине сезона.

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.

Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители