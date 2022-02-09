ЦСКА заплатит за аренду Карраскаля € 300 тысяч

Стали известны подробности перехода полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля в ЦСКА. О трансфере ранее сообщал «Чемпионат».

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По информации журналистов TyC Sports Германа Гарсии Гровы и Хуана Кортезе, аренда колумбийского игрока до июля 2022 года обойдётся ЦСКА в € 300 тыс. В контракте прописана опция выкупа 80% прав на Карраскаля за € 6 млн (€ 3 млн за 50% и ещё € 3 млн за другие 30%). Оставшиеся 20% прав на Карраскаля останутся у «Ривер Плейт».

Опция выкупа 23-летнего футболиста станет обязательной, если он проведёт 50 или более процентов матчей за ЦСКА во второй половине сезона.

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.

Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.