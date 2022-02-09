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2 часа назад

ЦСКА вырвал победу у датского «Лонгбю» на 89-й минуте

Чемпионат.comиещё 5

Сегодня, 9 февраля, прошёл товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Лонгбю». Противостояние завершилось со счётом 3:2.

ЦСКА вырвал победу у датского «Лонгбю» на 89-й минуте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Счёт на 27-й минуте открыл Иван Обляков. Через четыре минуты Адам Сёренсен восстановил равенство на табло. В конце первой половины Антон Заболотный снова вывел армейцев вперёд. Затем Хесус Медина занёс мяч в свои ворота. За минуту до конца основного времени Владислав Яковлев забил победный гол.

В Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает четвёртое место. Ранее стало известно, что ЦСКА и «Ривер Плейт» договорились о переходе Хорхе Карраскаля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

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