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54 минуты назад

Бензема может пропустить первый матч 1/8 ЛЧ против «ПСЖ» из-за травмы — СМИ

Матч ТВ

Форвард «Реала» Карим Бензема может не сыграть в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ» из-за травмы, сообщает Marca.

Бензема может пропустить первый матч против «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, француз продолжает восстановление от повреждения, полученного в игре 22-го тура Ла Лиги против «Эльче» (2:2). Травма бедра оказалась серьезнее, чем ранее предполагалось.

Первый матч «ПСЖ» и «Реала» пройдет в Париже 15 февраля, ответная игра запланирована на 9 марта в Мадриде.

Бензема 34 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за мадридскую команду во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал девять голевых передач.

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