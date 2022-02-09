Бензема может пропустить первый матч против «ПСЖ»

Форвард «Реала» Карим Бензема может не сыграть в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ» из-за травмы, сообщает Marca.

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По информации источника, француз продолжает восстановление от повреждения, полученного в игре 22-го тура Ла Лиги против «Эльче» (2:2). Травма бедра оказалась серьезнее, чем ранее предполагалось.

Первый матч «ПСЖ» и «Реала» пройдет в Париже 15 февраля, ответная игра запланирована на 9 марта в Мадриде.