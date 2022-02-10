«Ливерпуль» - «Лестер Сити»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ

10 февраля пройдёт матч 24-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Winline и использовать его на любое событие. Сделай ставку на своего фаворита!

«Лестер» ещё не выигрывал в 2022 году и идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. Зато свою последнюю победу команда Брендана Роджерса одержала как раз над «Ливерпулем»! Смогут ли Клопп и компания взять реванш? Сейчас на победу «лис» можно сделать ставку с коэффициентом 12.00, а на то, что гости не проиграют, можно поставить за 4.50.