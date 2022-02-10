Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
38 минут назад

«Ливерпуль» - «Лестер Сити»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ

Партнерский материал

10 февраля пройдёт матч 24-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Winline и использовать его на любое событие. Сделай ставку на своего фаворита!

«Ливерпуль» - «Лестер Сити»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ
Фото: ReutersReuters

У команды Юргена Клоппа вернулись в строй Мохамед Салах и Садио Мане, погоня за «Манчестер Сити» продолжается. На победу мерсисайдцев Winline предлагает коэффициент 1.23.

«Лестер» ещё не выигрывал в 2022 году и идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. Зато свою последнюю победу команда Брендана Роджерса одержала как раз над «Ливерпулем»! Смогут ли Клопп и компания взять реванш? Сейчас на победу «лис» можно сделать ставку с коэффициентом 12.00, а на то, что гости не проиграют, можно поставить за 4.50.

Cкачай приложение Winline, получи фрибет 2000 рублей и сделай первую ставку бесплатно!

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители