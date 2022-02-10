Фарке: Сафонов — один из лучших вратарей Европы

«На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные», — цитирует Фарке «Спорт-Экспресс».