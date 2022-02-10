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1 час назад

Фарке: Сафонов — один из лучших вратарей Европы

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Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке оценил вратаря команды Матвея Сафонова.

Фарке: Сафонов — один из лучших вратарей Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные», — цитирует Фарке «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22-летний Сафонов провёл в составе сборной России семь матчей и пропустил шесть мячей. При этом четыре встречи Матвей отыграл на ноль.

Ранее «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии.

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